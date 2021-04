Coach van het Jaar Philip Mestdagh kiest volgend seizoen voor Frans avontuur

Na zijn successen bij de Belgian Cats aasde Philip Mestdagh al langer op een job in het buitenland, maar de Belgische bondscoach moest lang geduld oefenen. Een poosje geleden tekende hij dan maar een contract tot het einde van het seizoen bij Namen.

Maar nu krijgt Mestdagh dus toch waar hij al zo lang op hoopte, want de Franse eersteklasser St-Amand-les-Eaux wordt vanaf volgend seizoen de nieuwe club van de coach van de Belgian Cats.

"Het contract ligt klaar, maar is nog niet ondertekend", laat Mestdagh weten. "Volgende week zullen we nog een aantal zaken bespreken."

"Het is een mooi project. De club wil op lange termijn werken en iets opbouwen. Ze hebben me een voorstel gedaan voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar. Dit is echt het project waar ik naar op zoek was."

St-Amand kende een moeilijk seizoen in de Franse 1e klasse, maar is sinds vorige week zeker van het behoud. "Dankzij een sterke terugronde heeft de club zich kunnen redden in een van de sterkste competities in Europa", weet Mestdagh.

Voor hij naar Frankrijk trekt, wacht Mestdagh nog wel een drukke zomer met de nationale ploeg. De Belgian Cats spelen in juni het EK en trekken daarna naar Tokio voor de Olympische Spelen.