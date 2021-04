Zware valpartij ontsiert sprint in Turkije, wel 3 op 3 voor Cavendish

Drie renners kleurden woensdag de vlucht van de dag in de 4e etappe, die het peloton van Alanya naar badplaats Kemer voerde. Zoals verwacht hield het peloton de vluchters netjes binnen schot, met een maximale voorsprong van net geen vier minuten.

In het peloton bepaalden Deceuninck-Quick Step en Alpecin-Fenix het tempo. De teams van Mark Cavendish en Jasper Philipsen zorgden ervoor dat de kopgroep op tijd ingerekend werd.

In de sprint - die ontregeld werd door een massale valpartij - leek Philipsen over goeie kaarten te beschikken, maar Cavendish ging er nog vlot over en de Brit maakte met zijn 3e ritzege op rij zijn hattrick compleet.