10 jaar geleden won Vansummeren in de Hel: "Wist donderdag al dat ik iedereen kon lossen"

"Dat zijn van die zeldzame momenten dat je als renner enkel moet sturen en je je benen niet voelt. De Ronde van Vlaanderen had ik toen niet gereden, maar die week had ik wel getraind, getraind, getraind."

"Die zege brengt mooie herinneringen naar boven, zoveel is zeker. Het is de mooiste dag van mijn leven eigenlijk. Het was echt iets waar ik enorm hard voor had gewerkt en als het dan lukt, dan is dat een fantastisch gevoel."

Solo en op een band die langzaam leegliep kwam Johan Vansummeren in 2011 de piste in Roubaix opgereden. Zijn vreugdeuitbarsting daarna is legendarisch. "Ik krijg er nog altijd kippenvel van", zegt Vansummeren.

Geen fan van Cancellara

Op het podium in Roubaix stond Johan Vansummeren een trapje hoger dan topfavoriet Fabian Cancellara. "Fabian kijkt maar wat zuur op het podium he", zegt Vansummeren als hij opnieuw naar de beelden van toen kijkt. "Dat mag natuurlijk ook als je tweede bent geworden."

"Dat ik naast een van de grootste kampioenen van dat moment sta? Ja, op vlak van prestaties wel, maar op vlak van karakter niet voor mij. Op vlak van karakter was Tom Boonen voor mij veel groter. Ik ben niet zo een Cancellara-fan. Hij is niet de grote, vriendelijke man zoals hij het hier 10 jaar lang door iedereen heeft willen laten geloven. Hij is een winnaar, maar winnaars zijn boos of misschien zelfs jaloers als ze niet winnen."



"Wat ik wel merkte: als je samen met Cancellara op het podium staat, dan sta je niet tussen janneke en mieke."

Dat werd ook in de Verenigde Staten opgemerkt, waar Parijs-Roubaix de belangrijkste klassieker van het jaar is. "Ik moest opeens alle koersen in Amerika gaan rijden en met allerlei sponsors gaan eten in de VS. Ik werd opgevoerd als een grote attractie tijdens de ploegvoorstelling in Colorado."