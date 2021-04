UEFA: "8 van de 12 speelsteden op EK zullen publiek ontvangen"

De drie groepswedstrijden van de Rode Duivels zullen dus niet voor lege tribunes gespeeld moeten worden. In het Russische Sint-Petersburg, waar de Duivels op 12 en 21 juni spelen tegen Rusland en Finland, hoopt men minstens 50 procent van de capaciteit van het stadion te benutten, een cijfer dat tegen eind april nog kan oplopen.

8 speelsteden konden aan de UEFA verzekeren dat ze publiek zullen kunnen ontvangen in hun stadion op het komende EK. Het gaat om Bakoe, Kopenhagen, Londen, Boedapest, Amsterdam, Boekarest, Sint-Petersburg en Glasgow.

Komen de 4 overblijvers in de problemen?

München, Bilbao, Rome en Dublin zijn de vier overgebleven steden die nog geen uitsluitsel hebben over het al dan niet toelaten van publiek. Voor hen zou dat gevolgen kunnen hebben, want bij de UEFA wordt er ondertussen nagedacht over alternatieve gaststeden.

De 4 steden krijgen tot 19 april om bijkomende informatie te verzamelen en duidelijkheid te scheppen. Op die datum zou de UEFA dan finaal de knoop doorhakken.