Vermote in Facebook Live: "Goeie fles wijn gedronken op contract bij Alpecin"

Een paar dagen nadat Ine Beyen hem als werkloze wielrenner had opgezocht in Vive le Vélo kon Julien Vermote een contract tekenen bij Alpecin-Fenix. Toeval?

"Toch wel, want die gesprekken waren al langer aan de gang. Maar ik ben sowieso dankbaar dat programma's als Vive le Vélo mij niet vergeten zijn, zeker niet op de moeilijke momenten. Ook Jumbo-Visma had interesse getoond, maar dat was nooit concreet."

De opluchting dat hij uiteindelijk toch nog van straat geraakte, was groot bij Vermote. "Een groot feest was het niet, want dat kan nu ook niet. Maar ik heb er samen met mijn broer en schoonbroer toch een goeie fles wijn op gedronken."

Vermote verliet Quick-Step voor Dimension Data om meer zijn eigen kans te mogen gaan. Maar nu kijkt hij ernaar uit om weer voor een kopman te werken, Mathieu van der Poel dan nog. "Superknecht voor Van der Poel, dat is toch mooi als je dat kunt."

"Ik ben altijd een teamspeler geweest. Dat ligt mij. Het is ook heel waardevol als je iemand als Van der Poel tot diep in de finale kunt bijstaan. Maar als je zelf een kans krijgt, mag je die natuurlijk ook niet laten liggen."