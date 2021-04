Julien Vermote vindt onderdak bij Alpecin-Fenix

"Uiteindelijk is het er dan toch van gekomen en ligt mijn toekomst nu bij Alpecin-Fenix. Ik kijk ernaar uit om mij bij dat team weer te bewijzen als renner."

"Ik rijd waar de ploeg me selecteert"

Julien Vermote reed 4 keer de Tour en 3 keer de Giro. Bij Alpecin-Fenix rijden ze dit jaar ook de drie grote ronden.

"Ik heb wel wat ervaring, in dat soort koersen", lacht hij. "Hoe mijn programma er werkelijk gaat uitzien, kan ik nog niet meedelen. Het is allemaal nog wat vers."

"Ik rijd waar ze me selecteren. Ik ben gretig en klaar voor de dienst. Ik trainde al die tijd intensief."

"Ik ga natuurlijk in het begin wat wedstrijdkilometers missen maar ik blijf zeer ambitieus en wil mij blijven bewijzen in het peloton. En Alpecin-Fenix is eveneens een ambitieuze ploeg. Een perfecte match."