Rennersvakbond wil duidelijkheid van UCI over bidons: "Regels zijn te verwarrend"

De uitsluiting van Michael Schär in de Ronde van Vlaanderen na het weggooien van een bidon heeft bij veel mensen wat losgemaakt. Rennersvakbond CPA wil dat de UCI werk maakt van een duidelijkere regelgeving, maar staat wel achter het verbod op het weggooien van bidons. "De intenties zijn goed, maar er is te veel verwarring", zegt Staf Scheirlinckx, de Belgische vertegenwoordiger in de CPA.

"Renners zijn niet goed geïnformeerd"

Staf Scheirlinckx richtte in 2019 de rennersvakbond Belgian Professional Cycling Association (BPCA) op. Wat vindt hij van de uitsluiting van Michael Schär in de Ronde van Vlaanderen na het weggooien van een bidon? "De regelgeving zoals die er nu is, is wel okay", opent de ex-renner. "Maar de gevolgen die er in het geval van Schär aan gegeven zijn, zijn toch wat overdreven." "Volgens mij zijn de renners niet goed geïnformeerd. In de regels staat dat ze hun bidon mogen afgeven aan iemand langs de kant. Maar daardoor wordt het gevaarlijker en dat kan niet de bedoeling zijn." Scheirlinckx vindt niet dat het verbod op het gooien van bidons teruggedraaid moet worden. "De intenties zijn goed, zijnde het milieu beschermen. Bidons mogen niet meer zomaar weggegooid worden in de natuur en dat lijkt me maar logisch." "Alleen moet er wel een oplossing gevonden worden die voor iedereen duidelijk en controleerbaar is. Er moet dus bijgestuurd worden."

De bewuste fase in de Ronde van Vlaanderen.

"We staan achter zware straffen"

Dat Schär de Ronde moest verlaten, daar heeft Scheirlinckx het moeilijk mee. "Ik vond het heel ver gaan. Stel dat een renner in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk door een stuurfout een bidon moet weggooien of laat vallen en daardoor een uitsluiting riskeert, dat gaat te ver." "Maar we moeten het incident ook niet minimaliseren, het milieu is ook heel belangrijk. Nogmaals: de sanctie was te zwaar en de regels te onduidelijk. Er is gewoon te veel verwarring, er moet een duidelijkere omschrijving komen van de regels en hier en daar een aanpassing van de straffen."

Strenge straffen moeten volgens Scheirlinckx wel kunnen. "We staan achter zware straffen, maar het moet in verhouding zijn tot hetgeen wat gebeurd is. Alle aanwezigen op de CPA-vergadering vonden dat een uitsluiting te ver ging. Voorzitter Gianni Bugno zal nu een voorstel op papier zetten en hopelijk wil de UCI in dialoog gaan, want het leeft heel erg bij de renners."

Een bidon afgeven is dus niet verboden, weggooien wel. "Er zit wel degelijk een regel in die zegt dat je een bidon mag afgeven, maar dan vragen wij ons af wat de UCI zich daarbij voorstelt. Naar onze mening maakt dat het enkel gevaarlijker voor de renners. Zolang er geen duidelijke formulering is, zal het alleen voor discussies blijven zorgen."

"Renners zijn mee in het verhaal"

En wat met de romantische kant van het verhaal? Kleine kinderen staan vaak uren te wachten op de renners in de hoop dat ze een bidon kunnen bemachtigen. "Daar hebben we veel begrip voor, maar het moet controleerbaar zijn", aldus Scheirlinckx. "Een heel deel van de charme van een wielerwedstrijd zou verloren gaan mocht het niet meer mogen, maar het milieu moet toch primeren op het krijgen van een bidon."

"Elke bidon die in de natuur terechtkomt, is er één te veel. Dat begrijpen de renners ook wel. Maar ik denk dat de Twitterstorm ook een reactie was op de uitsluiting van Schär. Ik heb weinig bidons zien vliegen tijdens de Ronde. Iedereen is dus wel mee in het verhaal, alleen moet er meer duidelijkheid komen en moeten de regels beter uitgewerkt worden." "Het gaat dus niet over de afschaffing van de regels of dat we er het niet mee eens zijn. Ik hoop gewoon dat die uitsluitingen achterwege blijven".

Niet alleen de CPA, ook de AIGCP (Vereniging van Profploegen) vraagt duidelijkheid. "Nu staat er bijvoorbeeld in de regels dat renners een bidon mogen gooien naar om het even welke verzorger van gelijk welke ploeg, dat kan met de huidige coronaproblematiek ook niet de bedoeling zijn."

"Nogmaals: het is een goede regel, maar hij is er te snel doorgedrukt. Links en rechts moet er wat aan gesleuteld worden", vat Scheirlinckx nog eens samen.

