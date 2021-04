Manchester City ging vorig seizoen bijna 150 miljoen in het rood

Het jaarrapport van Manchester City van het seizoen 2019-2020 oogt niet zo fraai. De Engelse topclub incasseerde een nettoverlies van 126 miljoen pond. Vertraagde inkomsten uit wedstrijden en spelersverkoop, waaronder de verkoop van Leroy Sane aan Bayern München, zijn niet opgenomen in de balans.

Maar Manchester City is vastberaden dat de coronavaccins ook de boekhouding zullen beschermen. City verwacht een onmiddellijk winstherstel na de huidige campagne en voorspelt een verlies van minder dan 60 miljoen pond over de twee termijnen heen.

In het rapport omschrijft eigenaar Al Mubarak City als "een fundamenteel sterk bedrijf, met toegewijde aandeelhouders en aanzienlijke activa, zorgvuldig opgebouwd tijdens de laatste decennia".



Ook CEO Ferran Soriano kwam met duiding: "Het is duidelijk dat het seizoen 2019-2020 afzonderlijk niet de beste weergave is van de realiteit. Het jaar stond bol van late transfers en verschillende duels die pas na 30 juni 2020 gespeeld zijn. Die inkomsten worden pas meegerekend in het huidige seizoen."

"Een beter financieel plaatje van de coronajaren zal er aan het einde van het huidige seizoen komen, wanneer we beide seizoenen kunnen optellen." Manchester City is alvast goed op weg om de titel in de Premier League te veroveren.