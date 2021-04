Ronald Gaastra: "Er is een oneerlijk verwachtingspatroon gecreëerd"

"Het is alsof je van Yves Lampaert zou verwachten dat hij een massasprint wint. De doelstellingen moeten eerlijk zijn. Als we over 4 jaar niet op de Olympische Spelen staan, dán mag je mij daar op afrekenen."

"Ik ben een beetje boos en gepikeerd omdat dit doelstellingen zijn waar een jaar geleden niemand over sprak. En nu moet dat ineens wel gebeuren?"

Bij Ronald Gaastra is die uitspraak op een muur van onbegrip gebotst. "Ons doel op lange termijn is om 4 zwemmers op de Spelen te krijgen, maar er is nu een verwachtingspatroon gecreëerd, door de media en de voorzitter, waarbij we plots nú al afgerekend worden op dat doel."

Bij Sporza sprak Pieterjan Vangerven, de voorzitter van de Vlaamse Zwemfederatie, zaterdag nog de doelstelling uit om met 4 Vlaamse zwemmers (m/v) naar de Olympische Spelen te trekken. Opmerkelijk, want momenteel zijn enkel Fanny Lecluyse en Louis Croenen zeker van Tokio.

"Ze hebben al vaak met me afgerekend, maar altijd moesten ze op hun stappen terugkeren"

Ronald Gaastra vindt dat er wél heel goed werk geleverd wordt, maar dat de prestaties dat vaak niet reflecteren. "Iemand als Alexandre Marcourt benchte vroeger 85 kilogram, nu is dat 110. Als ik de zwemmers technisch bezig zie, dan zeg ik: ja, er is progressie gemaakt. Als ik de race pace trainingen zie, zeg ik: ola, hier is heel veel progressie gemaakt."

"Een wereldvermaarde specialist als Jan Olbrecht zegt dat trouwens ook en ik stond de voorbije tijd vaak in contact met Jacco Verhaeren (die zowel Nederland als Australië naar grote successen stuwde) en die was ook onder de indruk van de trainingstijden."

"Zijn de wedstrijden dan ook beter? Helaas nog niet. En uiteraard had ik dat liever wel gehad. Maar om dan plots met de hamer te gaan slaan... De doelstellingen mogen hoog zijn, maar het is niet omdat je er niet in slaagt, dat je niet goed gewerkt zou hebben."

"Ik weet wat ik kan, ik word internationaal nog altijd gezien als een toptrainer. Ze mogen gerust met mij afrekenen, dat is in het verleden al vaak gebeurd. Maar iedere keer zijn ze op hun stappen moeten terugkeren."

Gaastra brengt zijn betoog met erg veel passie. "Er zit nog altijd veel vuur in mij. Als je dat vuur niet meer ziet, mag je mij aan de kant zetten. Maar dat zal niet nodig zijn, want dan stap ik zelf op. Dan hoor ik niet in het topzwemmen thuis."