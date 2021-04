Pro League komt met mooie actie: lege stadions zijn unieke kans voor Wereld Autisme Dag

De komende twee weekends zullen er in verschillende stadions kinderen met autismen kunnen genieten van live voetbal. Dat is in volle stadions vaak bijzonder lastig omdat er teveel prikkels zijn.

Naar aanleiding van Wereld Autisme Dag gaf Vlaams minister van Sport Ben Weyts uitzonderlijk de toestemming om de komende twee speeldagen een beperkte groep kinderen met autisme toe te laten in de stadions.

Dit weekend zullen er al zeker kinderen kunnen supporteren in Kortrijk (tegen Club Brugge), in Leuven (tegen Genk) en in Antwerpen (tegen Anderlecht). Het weekend nadien zijn kinderen welkom in onder meer Beveren, Eupen, Genk en Gent. Mogelijk nog in meer stadions.

Het zou telkens gaan om maximaal 50 kinderen per club.