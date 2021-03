De klop van de hamer vermijden? Onze voedingsdeskundige geeft je 5 cruciale tips

"Een goede voorbereiding is cruciaal. Het belangrijkste is dat je alles op voorhand goed uittest. Je moet je maag- en darmsysteem trainen net zoals je je spieren traint."



"Probeer ook goed op te bouwen. Begin eerst eens met sportdrank in plaats van water in je drinkfles. Als dat geen problemen geeft, kan je eens verschillende sportrepen of gelletjes uittesten. Bouw zo langzamerhand op en ga niet halsoverkop en zonder voorbereiding in 1 keer alles binnenspelen, want dat zou voor problemen kunnen zorgen."