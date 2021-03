Vanspeybrouck werd de gracht ingereden in Gent-Wevelgem: "Respect is ver te zoeken"

Tijdens Gent-Wevelgem zijn enkele straffe verhalen buiten de radar gebleven. Fabio Van Den Bossche tuimelde in een gracht, maar wou koste wat kost de koers uitrijden. Pieter Vanspeybrouck ging zelfs over de kop in een diepe gracht na een bruusk manoeuvre van een collega.

Nog voor De Moeren barstte zondag een hels waaierspektakel los in Gent-Wevelgem. Pieter Vanspeybrouck (Intermarché-Wanty Gobert) bevond zich in het staartje van de tweede waaier, toen een renner plots voor hem wou komen invoegen. "Maar die renner deed dat vrij bruusk. Ik raakte mijn evenwicht kwijt en belandde naast de weg. Dat was bij een snelheid van 60 km/u", doet Vanspeybrouck zijn verhaal. "Eerst kwam ik in de graskant terecht, maar ik kon de gracht niet meer vermijden. De gracht was 2 meter diep en er stond vrij veel water in. Net voordat ik de gracht inreed, hoopte ik dat ik goed zou kunnen rollen." Maar van rollen was er geen sprake. "Toen ik met mijn voorwiel het diepste punt van de gracht raakte, sloeg ik over de kop. Na de val moest ik even nadenken wat er gebeurd was." "Uiteindelijk kroop ik uit de gracht met mijn hand aan mijn achterwiel. Ik ben meteen weer op mijn fiets gesprongen en kwam aansluiten bij een waaier." Ondanks die zware val wou Vanspeybrouck zijn rol nog vervullen in de koers. "Ik wou de ploeg nog helpen, maar ik voelde dat ik lichamelijk niet meer in orde was."

Stel je voor dat er een obstakel in die gracht ligt en dat je daar tegen botst. Dan kan het slecht aflopen Pieter Vanspeybrouck

Vanspeybrouck blijft zich wel afvragen waarom die renner zo bruusk voor hem kwam rijden. "Het respect in een peloton is soms ver te zoeken." "In waaiers is het altijd een gevecht, maar er zijn grenzen. Iemand de gracht inrijden, dat doe je niet. Stel je voor dat er een obstakel in die gracht ligt en dat je daar tegen botst. Dan kan het slecht aflopen." Vanspeybrouck heeft nog last van hoofdpijn. "Gisterenavond ben ik naar het ziekenhuis geweest. Daar werd een whiplash vastgesteld. Mijn hoofdpijn zou het gevolg kunnen zijn van spierspanning."

Van Den Bossche: "Wou doorrijden totdat ze me van mijn fiets haalden"

Ook Fabio Van Den Bossche (Sport Vlaanderen-Baloise) sukkelde tijdens Gent-Wevelgem de gracht in. Dat was niet tijdens het waaiergevecht in De Moeren. "We waren niet zo heel ver meer verwijderd van de heuvelzone. Ik wist dat we een beetje verderop moesten afslaan en dat we de wind dan in de zij zouden krijgen. Daarom wou ik nog opschuiven." "Maar net op dat moment was er een kleine beweging in het peloton. Ik had niet veel ruimte om uit te wijken en belandde in de gracht. Het was een zachte landing, maar ik heb wel wat last van mijn nek en schouders." Opgeven wou Van Den Bossche niet doen. "In deze coronatijden zijn er niet zoveel wedstrijden. Daarom wou ik blijven doorrijden totdat ze me van mijn fiets zouden halen." "Ik ben nog van groep naar groep gereden en bereikte uiteindelijk nog Wevelgem met de laatste renners." "Eerst stond ik niet in de uitslag, omdat mijn fiets met transponder op de ploegauto stond. Ik had de koers afgewerkt met mijn reservefiets. Uiteindelijk hebben ze de uitslag nog gecorrigeerd."