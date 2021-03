Bora-Hansgrohe mag ook niet starten in Wevelgem: "Ontgoocheld en kwaad"

Met ook al Trek-Segafredo dat na een coronageval moet passen voor Gent-Wevelgem ziet het er plots somber uit voor de Ronde van Vlaanderen. "We blijven optimistisch. Elke dag worden we met een ander probleem geconfronteerd. Maar we zijn blij dat we vandaag kunnen koersen."

"Na de positieve test van Walls zijn 17 mensen van Bora bestempeld als hoogrisicocontact, waardoor ze nu in quarantaine zitten. Het zou een zeer gevaarlijk precedent zijn als wij hen dan toch zouden laten starten."

"We hebben ons gisteren grondig geïnformeerd en in eer en geweten een besluit genomen", zegt Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics.

Manager Bora-Hansgrohe: "Totale willekeur"

Bij Bora-Hansgrohe reageren ze vol onbegrip op de beslissing om hen te weren. "Ik ben ontgoocheld en kwaad", zegt manager Ralph Denk. "Hoe kan één plaatselijke dokter een heel team uitsluiten voor een van de belangrijkste eendagskoersen van het jaar?"

"Dat de kamergenoot en kine van Walls in quarantaine moeten, is zo klaar als een klontje. Andere renners en stafleden hebben ook de opdracht gekregen in isolatie te gaan. Maar niet iedereen. Wie wel en wie niet, die beslissing lijkt nogal willekeurig."

"Ik kan niet begrijpen waarom andere teams na soortgelijke zaken wel mogen blijven koersen. We hebben er gisteravond nog alles aan gedaan, maar de dokter gaf geen antwoord meer. Het zou leuk zijn als we tenminste zouden weten waarom hij dit beslist heeft."

"We voeren op dit moment elke dag tests uit en die zijn allemaal negatief. De renners die in isolatie zijn, blijven dat tot 1 april. Dat betekent dat we ook niet aan Dwars door Vlaanderen kunnen deelnemen."