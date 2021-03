"Noa Lang had haat-liefdeverhouding met Jong Oranje, maar zijn status is veranderd"

"Als ik naar dit elftal kijk, vind ik het zeker mogelijk dat we op het einde de beker optillen." Het zijn de woorden van Justin Kluivert over dit EK. Zoals we het geloof in eigen kunnen bij Noa Lang de laatste maanden hebben leren kennen, vermoeden we dat Lang er net zo over denkt als zijn boezemvriend.

"Door de recente prestaties van Noa Lang in België is zijn status bij Jong Oranje wel veranderd", vertelt Stef de Bont, die in Hongarije is om voor VI het EK te volgen. "Hij was tot daarvoor bankzitter bij Ajax en nu is hij basispion bij Club Brugge, waar hij voor goals en assists zorgt."

"Lang had in het verleden een haat-liefdeverhouding met Jong Oranje. Zo zat hij een keer twee wedstrijden op een rij in de selectie zonder speelminuten en hij liet meteen zijn ongenoegen merken. Dan komt zijn emotionele kant boven."

"Bondscoach Erwin van de Looi was daar niet mee gediend. Een deel van de verklaring waarom het goed loopt bij Brugge is dat hij daar goed wordt opgevangen, denk ik. Vooraf aan dit EK hebben de bondscoach en Lang contact gehad, heb ik begrepen, en beiden hebben er wel veel zin in."

"Ik verwacht dus wel dat hij veel gaat spelen. Jong Oranje speelt in een soort 4-2-2-2, met twee centrale middenvelders, twee flankspelers en twee spitsen. Maar die flankspelers kruipen naar binnen om tussen de linies als een soort tien het spel te maken en de flanken open te laten voor de backs. Lang verwacht ik als een van de flankspelers die naar binnen komt."