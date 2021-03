Roger De Vlaeminck, 50 jaar na dood van Monseré: "Hij was beter dan ik"

"Pas toen ik op de begrafenis zijn kist moest opnemen, heb ik geweend. Ik kreeg een shock. Het is 50 jaar geleden, maar ik krijg er nog rillingen van. Het is zo erg. Jean-Pierre was zo'n goeie en brave mens."

"Het gebeurde na zo'n 100 à 120 km in de koers", herinnert Roger De Vlaeminck zich. "We zijn allemaal gestopt en teruggekeerd. Jean-Pierre lag in het midden van de weg. Ik zag meteen dat het niet goed was."

Jean-Pierre "Jempi" Monseré was amper 22 jaar toen er in Gierle een abrupt einde kwam aan zijn leven. Monseré zat achteraan een waaier en zag te laat een auto die op het parcours reed. De jonge Belg was op slag dood.

"Monseré was heel goed, er is vandaag niemand zoals hij"

In de woonkamer van Roger De Vlaeminck hangt nog steeds een aandenken aan zijn verongelukte vriend. "Door de jaren heen denk je er natuurlijk minder en minder aan, al zie ik zijn foto natuurlijk nog vaak in mijn huis", klinkt het.

Monseré was een groot talent en had ondanks zijn prille leeftijd al de Ronde van Lombardije gewonnen. Enkele maanden voor zijn dood kroonde hij zich op amper 21-jarige leeftijd tot wereldkampioen.

"Jean-Pierre en ik hadden op voorhand afgesproken dat we niet achter elkaar zouden rijden. Merckx was daar, Godefroot, ik: allemaal jongens die konden winnen. Maar voor de start zei hij in het West-Vlaams: "Ik peins dat ik ga winnen". Ik lachte: "Allez, proficiat op voorhand!""

De Vlaeminck schat Monseré heel hoog in. "Ik vergelijk hem altijd met Eddy Merckx. Als hij was blijven leven, zou Eddy met Jean-Pierre zeker meer moeilijkheden gehad hebben."

"Ik had er een beetje moeilijkheden mee om het toe te geven, maar hij was beter en polyvalenter dan ik. Hij kon goed bergop rijden en was ook goed in tijdrijden. Ik heb zelf ook veel gewonnen, maar hij was slimmer en leper in de koers. Jean-Pierre was echt heel goed. Zoals hij is er vandaag niemand."