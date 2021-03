Jan Bakelants: "De grote 3? Ik voel me geprivilegieerd dat ik het van dichtbij meemaak"

Maken de collega's van "de grote 3" zich zorgen? "Ik begrijp eigenlijk niet goed waar dit over gaat. Dit is toch al langer dan vandaag aan de gang? Ik heb vorig jaar niet veel anders gezien", maakt Jan Bakelants duidelijk.

"We hebben momenteel ook een peloton op twee snelheden met enkele ploegen die financieel sterker staan en die de betere renners aantrekken. Of dat me frustreert? Je probeert altijd het maximum te doen om in orde te zijn."

"Ergens is het ook mooi om te zien. Ik heb Mathieu zelf ook geconfronteerd met zijn prestaties. Ik heb zoiets in mijn actieve carrière nog niet veel gezien."

"En kijk vorig jaar naar Wout in de Tour en op het WK. Dat heb ik hem ook gezegd: iemand van 80 kilogram die meespeelt op zo'n parcours in Imola, dat is du jamais vu. Ik voel me geprivilegieerd dat ik het van dichtbij mag meemaken."