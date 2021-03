VIDEO: Winnende Jolien D'hoore ontwijkt "op instinct" vallende Lorena Wiebes in de sprint

"Het was een heel hectische sprint", vatte Jolien D'hoore samen na haar eerste zege van het seizoen. "Iedereen kwam van alle kanten, omdat de weg zo breed was. De snelheid was ook zeer hoog. In de finale waren er enkele valpartijen."

In volle sprint ging Wiebes tegen de vlakte en de Nederlandse sleurde D'hoore bijna mee. "Ik dacht dat ik over Lorena zou vallen, maar ik kon er nog net langs. Geen idee hoe. Op instinct, en met een beetje geluk, denk ik. (Alice) Barnes had dan een gaatje, maar gelukkig kon ik haar op de finish nog voorbij."

In haar laatste seizoen als wielrenster verovert D'hoore zo al op haar derde koersdag een overwinning. "Het was duidelijk dat het vandaag een sprint zou gaan worden, en daarin wou ik mijn kans proberen te grijpen. Ik had een ploeg die me daarbij prima hielp. Dit was een goeie eerste dag. Het was ook echt leuk om op het circuit van Assen te rijden. Complimenten voor de "coronaproof" organisatie."