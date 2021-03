Gert Verheyen: "De beste Yannick Carrasco is beter dan Thorgan Hazard"

Vidarsson: "Wissel van Badji was niet correct"

Arnar Vidarsson had ook weinig begrip voor de wissel. "Ik vond het niet correct", klinkt het. "Clement had voor de match getwijfeld tussen Badji en Perez en ik denk dat hij dan te snel in de emotie gereageerd heeft. Ik vind het fout van Clement."

"De beste Carrasco is beter dan Thorgan Hazard"

Gert Verheyen zag hoe Rode Duivel Yannick Carrasco het prima deed in de Madrileense derby. "Hij was uitstekend op dreef, zoals we hem kennen. De rol die hij vervuld is toch wel zwaar", weet Verheyen.

"Hij moet vaak meeverdedigen in een vijfmansdefensie en doet dan dingen die je een doorsnee linksachter niet ziet doen. Zowat alles wat hij deed, lukte ook."

"Vreemd genoeg werd hij vervangen in de 64e minuut, al was het natuurlijk ook wel João Felix die ingebracht werd. Maar Carrasco was echt zeer goed, het zag er allemaal top uit."

Filip Joos pikt in: "Hij is altijd top in de topmatchen. Tegen Barcelona was hij ook zeer goed. Dat defensieve heeft hij, denk ik, ook wel meer in zijn hoofd gestoken in zijn tweede periode bij Atletico."

Yannick Carrasco of Thorgan Hazard op links bij de Rode Duivels? "De beste Carrasco wint dan toch", vindt Gert Verheyen. "Die is nog altijd net iets beter."