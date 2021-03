Gerrard wil ooit graag Liverpool coachen: "Maar Klopp moet nog jaren blijven"

De 40-jarige Gerrard leidde Rangers vorige week naar de 1e Schotse titel in 10 jaar tijd. Eerder schakelden de Schotten al Antwerp uit in de Europa League en in de groepsfase van de Europa League was het ook 2 keer te sterk voor Standard.

Omdat Liverpool, waar Gerrard 18 jaar voetbalde, naar de 8e plaats is weggezakt in de Premier League, wordt de ex-middenvelder er genoemd als coach. Het gaat voorlopig om pure speculatie, Liverpool lijkt niet meteen van plan Klopp ondanks 6 thuisnederlagen op een rij buiten de deur te zetten.

De Duitser bouwde heel wat krediet op met de Champions League in 2019 en de 1e titel in 30 jaar in 2020. "Ik hou van Klopp", zei de voormalige aanvoerder van The Reds.

"De fans willen mij op dit moment niet aan het hoofd van het team, zij wensen dat Klopp doorgaat, en daar sta ik helemaal achter. We zouden hier zelfs niet over moeten praten, want het is een van de beste trainers die er zijn. Ik hoop dat hij nog enkele jaren blijft."

"Natuurlijk is Liverpool mijn club en is het een droom om er ooit coach te worden, maar nu nog niet. Wie zegt dat ik daar ooit goed genoeg voor ben? Op dit moment moeten we in de eerste plaats Jürgen respecteren", besloot Gerrard.