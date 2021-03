Opvallend in de JPL: het klimwerk van Baby, hoogtewerker Koffi en VARduistering

Het betere klim- en klauterwerk van Amara Baby

In de match tussen Eupen en OH Leuven leek het even alsof Amara Baby en Pierre-Yves Ngawa een experimentele dansoefening aan het opvoeren waren. Baby klauterde even op de rug van Ngawa, maar die nam dat niet in dank af. De dans ontaardde uiteindelijk nog bijna in een robbertje vechten.