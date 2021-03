Hanne Desmet na WK shorttrack: "Suzanne Schulting is een vriendin geworden"

Hanne Desmet toonde op de slotdag van het WK shorttrack tot wat ze in staat is met zilver op de 1.000 meter en de vierde plaats in de superfinale over 3.000 meter.

Desmet is pas sinds enkele maanden verlost van een vervelende rugblessure. Zo draaide het EK uit op een ontgoocheling. "Daarna ging het steeds beter. Ik voelde in de training dat ik steeds meer kon", zegt Desmet.

Die trainingen gaven Desmet zelfvertrouwen. "Dat is zeker. Ik weet wat ik op de training kan. Dat is zo veel meer dan wat ik de vorige jaren kon. En dan durf je wat brutaler te zijn op het ijs."

Dat is ook het gevolg van de gezamenlijke trainingen met de Nederlandse toppers in Heerenveen. In Dordrecht hadden ze een gezamenlijk plan. "Voor de halve finale hadden we afgesproken niet te traag te rijden."

"We wisten dat we (Suzanne Schulting, Selma Poutsma en Desmet, red.) de drie besten waren. We zijn trainingspartners, maar we zijn ook vriendinnen geworden. We zien elkaar elke dag. We hebben het goed samen."

De uit Mechelen afkomstige Desmet voelt zich thuis in Heerenveen. "Het is niet mijn favoriete stad", zei ze in het verleden wel eens. "Maar de training is echt leuk. In Mechelen kom ik nooit meer. Ik woon gewoon in Heerenveen."