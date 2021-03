Sami Chouchi verslaat Matthias Casse en wint brons op Grand Slam in Tasjkent

Op het EK judo in november moesten Sami Chouchi en Matthias Casse ook tegen elkaar strijden voor de bronzen medaille. Toen trok Casse aan het langste eind na een marathonduel.

In Tasjkent was Chouchi (IJF-22) er tuk op om revanche te nemen op de nummer één van de wereld. De eerste 4 wedstrijdminuten werkten beide landgenoten heel afwachtend af.



In de golden score zorgde Chouchi voor de meest gevaarlijke aanvallen. Na 3 minuten in de verlengingen leverde de beslissende aanval hem een waza-ari op. Goed voor het brons.

Voor Chouchi, de vice-Europese kampioen van 2018, is die bronzen medaille zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam.