Ook Miguel Angel Lopez dacht aan stoppen: "Wielrennen is complex"

Een tijdje geleden maakte Tom Dumoulin (30) bekend dat hij zijn fiets aan de kant laat staan. Of dat tijdelijk of definitief is, daar is de Nederlander nog niet uit.

In een interview met El Tiempo toont Miguel Angel Lopez begrip voor de beslissing van Dumoulin. Meer nog, de Colombiaan laat verstaan dat hij ei zo na in hetzelfde kamp zat.

"De wielersport is complex", getuigt Lopez. "Je begint dan te denken zoals Tom. Eerlijk: ik heb aan stoppen gedacht, aan een stap achteruit."

"Er is druk, je moet opofferingen doen, je geraakt vermoeid en je kunt pech hebben. Als kopman ben je verantwoordelijk voor een volledige ploeg. Maar er zijn ook momenten van wanhoop en soms ben je dan niet koelbloedig genoeg."

"Je moet vooral omringd worden door de juiste mensen", besluit Lopez, die afgelopen winter Astana inwisselde voor Movistar.

Bij de Spaanse ploeg zal hij het gewicht in de grote rondes kunnen verdelen met onder meer Enric Mas, Alejandro Valverde en Marc Soler.

Lopez, die een winterstage miste door een coronabesmetting, komt normaal in competitie in de Ronde van Catalonië en zou de dubbel Tour/Vuelta doen.