Kapiteins Kevin Durant en LeBron James kiezen ploegmaats voor All-Star Game

Sinds enkele jaren mogen de kapiteins uit het Oosten en het Westen - de spelers met de meeste stemmen - zelf hun ploegmakkers kiezen uit een selectie van spelers die gemaakt werd door de coaches.

In de Eastern Conference is Kevin Durant de kapitein, in de Western Conference LeBron James. En ook al zal Durant door een blessure niet deelnemen aan het All-Star Game, toch mocht hij afgelopen nacht het team samenstellen, samen met James.

LeBron James mocht als eerste vissen en koos voor Giannis Antetokounmpo. De eerste keuze van Kevin Durant was Kyrie Irving, zijn ploegmaat bij de Brooklyn Nets. Opvallend: met Donovan Mitchell en Rudy Gobert werden de twee spelers van NBA-leider Utah als laatste gekozen.