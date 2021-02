Eupen neemt in volle degradatiestrijd afscheid van Menno Koch

Menno Koch speelde afgelopen weekend tegen Oostende nog de hele wedstrijd in de defensie van Eupen. Enkele weken eerder droeg hij zelfs de aanvoerdersband voor een paar matchen. Toch was Eupen bereid om mee te werken aan een transfer toen CSKA Sofia aanklopte.

De 26-jarige Nederlander kan er een contract tekenen voor 3,5 jaar. Omdat de transferperiode in Bulgarije tot eind februari ingaat, vertrekt Koch meteen.

"We betreuren de transfer van Menno, maar we wilden hem ook geen langdurig contract ontzeggen", zegt sportief directeur Jordi Condom. "We bedanken hem voor zijn voorbeeldige inzet voor Eupen."