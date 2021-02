Xander Przybylak, Europees kampioen karting: "Formule 1 is de droom"

"Begin dit jaar werd ook het WK in Portimao afgelast door corona. Ik won wel het officieuze WK, ook in Portimao. Dus een wereldtitel zat er wel in."

"Ik kreeg een berichtje van het team terwijl ik op mijn kamer zat te gamen," lacht Przybylak. "Ik was natuurlijk blij, maar had toch liever die laatste wedstrijd nog gereden."

"Formule 1 is de droom, maar je moet realistisch zijn"

In de DD2-klasse heeft de kart 2 versnellingen. "Maar ik wil altijd hoger en meer," klinkt het bij de ambitieuze Przybylak. "Dit seizoen ga ik naar een nieuw Nederlands team: SP Motorsport. Zij geven me de kans om gedeeltelijk de stap te zetten naar de hoogste klasse, de KZ-klasse."



"In die klasse hebben de karts 6 versnellingen. Dat maakt het dus een stuk lastiger. Bovendien zijn we veel fragieler en gaat het ook sneller. In de DD2-klasse haal je op een recht stuk ongeveer 130 kilometer per uur. In de KZ-klasse kan dat tot 165 kilometer per uur gaan", legt Przybylak uit.

"Ik ga het Duitse kampioenschap rijden in de KZ-klasse en hoop er daar al meteen in de eerste wedstrijd te staan."

Max Verstappen werd ooit wereldkampioen in de KZ-klasse. Dan is de vraag of Przybylak van Formule 1 droomt niet veraf. "Uiteraard is dat altijd een droom geweest. Maar met het prijskaartje dat daaraan vasthangt, moet je realistisch zijn. We bekijken het stap per stap."