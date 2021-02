Wordt Arjen Livyns revelatie in voorjaar? "Doe er alles aan om finales te rijden"

In Tour du Var reed onze landgenoot Arjen Livyns (Bingoal-Wallonie Bruxelles) met de besten mee bergop. "Het openingsweekend is meteen heel belangrijk voor mij", zegt onze landgenoot.

Wie is Arjen Livyns?

26 jaar

profrenner bij Bingoal-Wallonie Bruxelles

woont in Kerkhove, het enige West-Vlaamse dorp dat nog op het parcours van de Ronde van Vlaanderen ligt

in de Ronde van Vlaanderen vorig jaar kwam Livyns als een van de eersten boven op de Koppenberg. Hij werd 29e in de uitslag.

is nog Belgisch kampioen motorcross geweest bij de 65cc

heeft een diploma sportmanagement om iets mee te doen na zijn carrière

Livyns: "Het zag er niet naar uit dat ik prof zou worden"

Kent u Arjen Livyns? Vorig jaar was onze landgenoot lange tijd mee met de favorietengroep in de Ronde van Vlaanderen. Afgelopen weekend maakte de 26-jarige Livyns een uitstekende indruk in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. "Noem me maar gerust een laatbloeier. Zolang ik maar blijf bloeien, is het goed", opent Livyns, die nog maar 3 jaar prof is.

"Als jeugdrenner had ik geen perspectieven om profrenner te worden. Daarom wou ik sowieso een opleiding (sportmanagement) volgen aan de Hogeschool Vives."

"Maar zodra de studies afgerond waren, begon ik grote stappen te zetten. Als laatstejaarsbelofte eindigde ik in de top 20 van de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Lombardije voor beloften." "Als elite zonder contract begon ik mee te doen voor overwinningen en werd ik eindwinnaar van de Topcompetitie (een verzameling van belangrijke Belgische eendagskoersen voor beloften en elite zonder contract)."

Livyns is 1m70 en weegt 58 kg.

"Sep Vanmarcke gaf me tips tijdens de Ronde van Vlaanderen"

3 jaar geleden kreeg Livyns een kans als prof bij Veranda's Willems, de ploeg van Nick Nuyens. Sinds vorig jaar verdedigt hij de kleuren van Bingoal-Wallonie Bruxelles. Livyns reed vorig najaar zijn eerste Ronde van Vlaanderen en maakte indruk. "In Extra Time Koers hoorde ik dat ik over alle hellingen samen maar 32 seconden trager had gereden dan Wout van Aert. Daar was ik toch wel wat van geschrokken." "Ik had nog nooit een koers gereden die langer duurde dan 6 uur. Voor mij was dat onbekend terrein. Het was leuk om te voelen dat ik in zo'n wedstrijd tot de beteren behoorde." Livyns deelt dezelfde trainer (Luc Wante) met Sep Vanmarcke. "En Sep gaf me tijdens de Ronde ook tips. Na de Taaienberg zaten we samen in een groep van 15 achtervolgers (na het trio Van der Poel-Van Aert-Alaphilippe)." "Sep kwam naast me rijden en gaf me raad: "Pak hier nog een gelleke" en "Drink hier nog maar iets." Uiteindelijk eindigde ik 29e in mijn eerste Ronde van Vlaanderen."

Als de allergrootsten wegrijden, zal ik waarschijnlijk tekortkomen. Ik zal er toch alles aan doen om mee te zijn, bijvoorbeeld door te anticiperen. Arjen Livyns

Dit voorjaar wil Livyns nog een stap vooruitzetten, te beginnen in de Omloop Het Nieuwsblad. "Het is de bedoeling om de finale te rijden. Als de allergrootsten wegrijden, zal ik waarschijnlijk tekortkomen. Ik zal er toch alles aan doen om mee te zijn, bijvoorbeeld door te anticiperen." "Het openingsweekend is heel belangrijk voor mij. Daarna bouw ik op richting mijn 2e doel, de Ronde van Vlaanderen. De klimklassiekers heb ik ook aangestipt."

Het programma van Arjen Livyns in het voorjaar 27/02 Omloop Het Nieuwsblad 28/02 Kuurne-Brussel-Kuurne 17/03 Nokere Koerse 26/03 E3 Saxo Bank Harelbeke 31/03 Dwars door Vlaanderen 04/04 Ronde van Vlaanderen 14/04 Brabantse Pijl 18/04 Amstel Gold Race 21/04 Waalse Pijl 25/04 Luik-Bastenaken-Luik

Brandt: "1 à 2 keer in de top 10 van klassiekers zou mooi zijn"

Ook ploegmanager Christophe Brandt is benieuwd naar Livyns, die in de Tour des Alpes Maritimes et du Var al mooie uitslagen bij elkaar reed afgelopen weekend. "Voor ons zijn die goede prestaties van Arjen geen verrassing", zegt Brandt. "We hebben de trainingen en voorbereiding van Arjen afgelopen winter nog meer op punt gesteld."

"Het zijn natuurlijk wel goede prestaties, die 11e plaats in de openingsrit van de Var en de 9e plaats op de Muur de Fayence. Arjen reed daar mee met wereldtoppers zoals Michael Woods en Bauke Mollema. Als er minder koersen afgelast waren, dan waren die toppers niet en had Arjen kunnen meespelen voor de zege."

Arjen is bijzonder leergierig en doet er alles om beter te worden. Na de Ster van Bessèges is hij samen met Jelle Vanendert op stage geweest naar Tenerife. Christophe Brandt, ploegmanager Bingoal-Wallonie Bruxelles

Wat verwacht Brandt dit voorjaar van Livyns? "Arjen heeft een apart profiel. Hij kan goed bergop rijden en is niet gebouwd voor de kasseiklassiekers. Maar hij kent het parcours goed, omdat hij daar in de buurt woont." "Livyns is zichzelf nog wat aan het ontdekken. Vorig jaar eindigde hij 15e in de Brabantse Pijl en 29e in zijn eerste Ronde van Vlaanderen. Dit jaar moet Arjen leren meedoen in de finales." "Het zou mooi zijn als hij 1 à 2 keer in de top 10 van klassiekers kan rijden. Onze ploeg zal Arjen zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Maar we zijn geen WorldTour-team, dat hem kan afzetten tot diep in de finale. Arjen zal zijn weg ook zelf wat moeten zoeken." Brandt is lovend over de samenwerking met Livyns. "Hij is bijzonder leergierig en doet er alles om beter te worden. Na de Ster van Bessèges is hij samen met Jelle Vanendert op stage geweest naar Tenerife. Vlak voor de Var is Livyns teruggekeerd. Hij investeert veel in zichzelf en in zijn sport."