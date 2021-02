Duits beachvolleybalduo boycot toernooi in Qatar door bikiniverbod

"Als men ons niet toelaat onze werkkledij te dragen, kunnen we ook niet werken", verklaarde de 32-jarige Borger, in 2013 vicewereldkampioene, zondagavond op de Duitse radio.

"Qatar is echt het enige land waar de regering ons vertelt hoe we onze job moeten doen."

Het is de eerste keer dat er een FIVB-toernooi voor vrouwen in Qatar plaatsvindt. De voorbije zeven jaar was er wel al een mannentoernooi in de kleine golfstaat.

Tijdens de World Beach Games van 2019 in Doha waren badpakken wel toegestaan.

Nu vraagt de Internationale Volleybalfederatie de speelsters om T-shirts en lange broeken te dragen "uit respect voor de cultuur en de tradities van het gastland".

"Normaal zou ik daar niet eens zo'n probleem mee hebben", zegt Borger. "Maar met de hitte in Qatar is dat echt niet te doen."