"Moet PSG de 33-jarige Messi binnenhalen om Mbappé de deur te zien uitwandelen?"

De hele PSG-ploeg speelde gisteren met présence

Vooraf werd het duel tussen Barcelona en PSG vreemd genoeg neergezet als een examen voor Mbappé.

“Alle vorige matchen die Mbappé heeft gespeeld in de Champions League waren aan de zijde van de 2 sterren (Neymar en Di Maria) of toch zeker telkens met 1 van die 2. We zullen nu zien of Mbappé zonder die 2 een generaal

is of toch maar een luitenant", stond in de Franse kranten.

Wat dat betreft, heeft Mbappé het formidabel gedaan. Hij stond natuurlijk wel tegenover Sergiño Dest. Op een avond zoals gisteren denk je dan: “Misschien was Dest beter nog 2 jaar langer bij Ajax gebleven."



Maar er was meer dan Mbappé alleen bij PSG. In zijn schaduw was Paredes outstanding als teruggetrokken spelmaker. Ook Verratti was excellent.



De hele ploeg van PSG verbaasde met de présence waarmee ze vanaf de

aftrap speelden. Voor de rust controleerde PSG, na de rust waren ze indrukwekkend. Het had ook gemakkelijk 1-6 kunnen zijn.