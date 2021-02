12 dagen na het EK voetbal rolt de bal al in de Jupiler Pro League

Dit seizoen eindigt de Jupiler Pro League op 24 mei. Op 11 juni begint het EK voetbal over heel Europa en dat loopt tot 11 juli. Internationals die actief zijn in de JPL en de EK-finale moeten spelen, hebben volgend seizoen dus niet veel voorbereidingstijd met hun club.

De openingsspeeldag van het seizoen 2021-2022 is vastgelegd op vrijdag 23 juli, waarbij de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen wordt afgewerkt op hetzelfde moment als de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio.

In 1A gaat men in principe van start met 18 ploegen om te eindigen met 16 teams, al ligt er een voorstel op tafel om nog tot medio 2023 door te gaan met 18 clubs in de hoogste voetbalklasse.