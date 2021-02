Zweed Nils van der Poel zet ook 10 km naar zijn hand en eist wereldrecord op

Nils van der Poel is de verrassing van het WK afstanden. Donderdag zette hij de 5.000 meter naar zijn hand en dat deed hij vandaag ook met de 10.000 meter. Als een metronoom haspelde hij op een verbluffende manier zijn rondjes af.

Hij kwam na 12'32"95 over de finish, bijna een seconde sneller dan het wereldrecord van de Canadees Graeme Fish een jaar geleden: 12'33"86. Fish ontbreekt dit jaar op het WK en reed zijn tijd wel in Salt Lake City, een hooglandbaan waar de luchtweerstand veel minder is.

Het laatste wereldrecord op de 10.000 meter dat in Heerenveen werd geschaatst, kwam van de Nederlander Sven Kramer (12'49"88), 14 jaar geleden. Sindsdien werd het nog 3 keer verbeterd op de recordbaan in Salt Lake City.

De Nederlanders waagden zich niet aan een aanval op de uitmuntende prestatie van Van der Poel. Jorrit Bergsma legde de 25 ronden af in 12'45"86. Hij eindigde als tweede. Derde werd de Rus Alexander Roemjantsev in 12'54"74.