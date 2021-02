Joachim Gérard haalt halve finales op Australian Open: "Het goede gevoel is er"

Joachim Gérard (ITF-4) toonde vorige week zijn goeie vorm door het voorbereidingstoernooi in Melbourne op zijn naam te zetten. Tegen de 50-jarige Fransman Stéphane Houdet (ITF-6) moest hij in de tweede set een setbal wegwerken vooraleer hij de zege kon vieren: 6-3, 7-6 (10/8).

"In deze wedstrijd zat echt alles", zei Gérard. "Ik weet niet waarom ik zo zenuwachtig was vandaag. Ik had niet het gevoel iets te verliezen te hebben."

"Stéphane heeft zijn leeftijd en daarom liet ik hem in de beginfase veel bewegen. Maar in het begin van de tweede set ging het mis. Ik verplaatste me niet meer goed en gaf hem enkele ballen cadeau."

"Mijn niveau was niet meer zo goed, maar ik bleef wel vechten. En zo kon ik de klus klaren." Maandag treft Gérard in de halve finales de 29-jarige Brit Gordon Reid (ITF 7), paralympisch kampioen in Rio de Janeiro in 2016.

Vorig jaar verloor Gérard van Reid in de halve finales. "Natuurlijk hoop ik dat het resultaat nu andersom is. Het goede gevoel is aanwezig. Ik wil revanche nemen op Reid en doorstoten."