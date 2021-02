Silvio Proto (37) neemt lyrisch afscheid van "te harde wereld voor mijn gevoelige ziel"

Silvio Proto zal nooit meer in doel staan. Op 37-jarige leeftijd zet de keeper een punt achter zijn loopbaan in een eerlijk persoonlijk bericht op Instagram. Proto was jarenlang Anderlecht-doelman. Zijn laatste club was Lazio, waar hij vorig weekend zijn contract liet ontbinden. In België speelde Proto ook voor La Louvière, Germinal Beerschot en Oostende.