Het laatste jaar van Jolien D'hoore: "Zonde, ze is nog niet over haar hoogtepunt heen"

Ploegmanager Stam: "Ik begrijp Joliens beslissing"

Stam betreurt het wel dat D'hoore ermee ophoudt. "Ik vind het zonde, omdat Jolien nog niet over haar hoogtepunt heen is."

"In 2019 lag ze lang in de lappenmand met een gebroken sleutelbeen en elleboog. Vorig jaar was een coronaseizoen, waarin Jolien uiteindelijk heel goed presteerde met winst in Gent-Wevelgem. In de andere klassiekers speelde ze vaak mee voor het podium."

"Ook voor de sfeer is Jolien een heel belangrijke persoon om erbij te hebben. Op de momenten dat het even niet gezellig is, slaagt zij er toch altijd in om het weer gezellig te maken."

VIDEO: D'hoore verslaat Kopecky en wint Gent-Wevelgem (2020)

"2021 kan een subliem jaar worden voor Jolien"

"Jolien is een boegbeeld voor het Belgische wielrennen. Ze staat al jarenlang aan de top. De Belgische hoop in het vrouwenwielrennen heeft heel lang op haar schouders gerust."

Ook Van der Breggen en Blaak staan voor afscheid

"Je ziet tegenwoordig wel dat vrouwen na een zwangerschap alsmaar vaker terugkeren op de fiets. Maar niet iedereen kiest daarvoor. Het is niet aan ons om daarover te oordelen. Het is voor ons alleen zonde dat zulke grote atleten de sport zo vroeg verlaten."

"Als de wedstrijden allemaal verlopen zoals we willen, dan kan het zo'n mooi jaar worden dat ze uiteindelijk toch zeggen: "Ik zie het niet zitten om te stoppen, we zullen er nog een jaartje aan toevoegen.""

VIDEO: Van der Breggen wint na WK tijdrijden ook wegrit in Imola (2020)

"Uneken en Vollering kunnen nieuwe vaandeldragers worden"

Zal SD Worx het vertrek van Blaak, D'hoore en Van der Breggen kunnen opvangen met de huidige ploeg?

"Dat is altijd afwachten. Het valt natuurlijk niet mee om Anna van der Breggen op te volgen. Dat kunnen maar enkelen", beseft Stam.



"Maar we denken wel dat we een heel goede jonge lichting in huis hebben. Dankzij onze nieuwe sponsor SD Worx hebben we onze kern ook breder kunnen maken. We hebben daarbij gemikt op jongere rensters."

Wie zijn die jonge rensters waar Stam een groot vertrouwen in heeft? "Lonneke Uneken en Demi Vollering kunnen de nieuwe vaandeldragers worden van het Nederlandse vrouwenwielrennen."

Vollering eindigde vorig jaar 3e in de Waalse Pijl, 3e in La Course, 7e in de Ronde van Vlaanderen en 7e in Gent-Wevelgem. "Ze heeft haar potentieel al getoond. Uneken kan dat ook."

"Met de Britse Anna Shackley (19 jaar) en de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black (20 jaar) hebben we nog 2 andere jongeren die je mag opschrijven voor over een aantal jaar."