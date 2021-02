Lokeren-Temse ontvangt straks STVV in beker: "Het is nog oneerlijker dan andere jaren"

"Maar dit zijn wel de wedstrijden waar je het voor doet. En we gaan ons vel zeer duur verkopen. Je weet in voetbal nooit hoe het afloopt. Eén ding is zeker: wij gaan vechten voor elke meter. Maar we moeten realistisch zijn."

"We strijden niet met gelijke wapens. Dat is standaard als een amateurclub in de beker uitkomt. Nu zijn onze wapens evenwel nog wat botter. In die zin klopt het dat het nog oneerlijker is dan andere jaren."

"We zijn op 3 vlakken benadeeld", zegt coach Karel Fraeye. "Ten eerste het kwaliteitsverschil. Daar moeten we niet flauw over doen. STVV is een profploeg met een goede kern. Wij hebben dat ook, maar op het niveau 2e Amateur."

Zonder enig competitieritme in de benen deed de Oost-Vlaamse club uit 2e Amateur er alles aan om klaar te zijn voor de komst van STVV. Maar het besef is groot dat het geen eerlijke strijd is, nu nog meer dan vroeger.

Fysiek voelt hij zich "behoorlijk". Overmeire trainde in het begin van het seizoen nog mee met Club NXT, maar hield het toen bekeken als prof. "Sinds ik daar stopte, heb ik het losgelaten. Als je op mijn leeftijd 3 maanden stilligt, is dat toch niet ideaal." (lees voort onder video)

"Het voelt raar", is de mening van ancien Killian Overmeire. "Maar het is wel plezant dat we eindelijk weer iets van belang hebben om naar uit te kijken."

Overmeire: "Zou leuk zijn om Peter Maes zenuwachtig te maken"

"Ik weet niet wat er dan zal gebeuren. We mogen door de verstrengingen ook niet meer trainen. En het is ook 1 groot vraagteken wanneer alles weer zal mogen worden opgestart." (lees voort onder video)

Overmeire zit er niet op te wachten: "Voor veel amateurclubs ligt alles stil, voor de beker konden wij nog trainen. Maar als we ons niet kwalificeren, is er weer het grote niets."

Bovendien zit bij uitschakeling het seizoen erop voor Overmeire en co. "Dat klopt", bevestigt Fraeye. "We hebben dus niks te verliezen en nog meer dan anders alles te winnen. We mogen gerust in het rood gaan, we hebben tijd genoeg om te herstellen."

Hij doelt onder meer op de coach van de tegenstander: Peter Maes, die 2 keer de beker won met Lokeren. Overmeire: "Het zou leuk zijn om hem wat zenuwachtig te kunnen maken. Ik weet dat de beker voor hem ook altijd een belangrijk doel is. Als hij zit te roepen en tieren aan de kant, weet ik dat we goed bezig zijn."

Tegen ploeg in vorm STVV wil hij er toch het beste van maken: "We gaan ons amuseren en ons vel zo duur mogelijk verkopen. Voor veel jongens is de beker - spelen tegen een eersteklasser - iets nieuws. En aan de overkant lopen nog een aantal mensen die we kennen. Dat geeft een tikkeltje extra."

Door het grote verschil tussen amateur- en profclubs verwacht Daknam-veteraan Killian Overmeire dan ook weinig bekerstunts vanavond. En dat vindt hij toch jammer: "De amateurploegen zitten normaal ook in de flow van de competitie. Dat is er nu niet. Wij hebben bitter weinig trainingen in de benen."

Overmeire speler of coach van Lokeren-Temse?

Overmeire (35) weet alvast waaraan gedacht in de komende maanden: nog een jaartje doordoen of coach worden van de club van zijn hart, waar hij heel zijn loopbaan (sinds 2003) voetbalde. Dan zal vanavond zijn laatste wedstrijd als actieve voetballer worden.

"Ik weet niet of het dat wordt. Ik ben daarover aan het nadenken. Het is ook allemaal heel dubbel. Er is geen perspectief. Bij een uitschakeling is er weer 4 of 5 maanden geen voetbal en de competitie begint misschien pas eind augustus of september. Ik lig al zolang stil, mentaal wordt dat wat moeilijk."

"Ik denk dat mijn toekomst in de voetbalwereld ligt, maar ik weet nog niet wanneer en in welke functie. Hoe, wat, wanneer, dat zien we nog wel."

Karel Fraeye heeft een overeenkomst tot juni. Wat daarna? "Dat is een moeilijke vraag", geeft de coach aan. "Na STVV gaan we dat eens samen bekijken." Zou Overmeire een goede opvolger zijn? "Dat kan."