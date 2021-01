VIDEO: LA Lakers verslaan Boston Celtics in spannende topper, Davis blinkt uit

Davis kwam donderdag niet in actie bij het verlies van de Lakers in Detroit om zijn quadriceps te laten rusten. Hij kwam terug met een bang. LeBron James was een goede secondant met 21 punten, 7 rebounds en 7 assists.

Jayson Tatum was bij de thuisploeg goed voor 30 punten en 9 rebounds, Jaylen Brown deed er daar 28 punten bij, maar de 5e nederlaag in 7 duels was toch een feit.

De Celtics speelden in de laatste 10'28" zonder Marcus Smart. Die kreeg Laker Harrell op zijn voet bij een tip-in. Smart kon daarna geen kracht meer zetten op zijn linkerbeen, hij moest ondersteund weggevoerd worden. Volgens Boston gaat het om een kuitblessure, al valt ook het woord achillespees in de wandelgangen.

De Lakers profiteerden en liepen uit tot 89-96, maar Walker en Tatum gaven de Celtics nog hoop op 39 seconden van het einde. Bij 95-96 klopte Walker de jumper van Davis weg, maar hij kon aan de andere kant zelf zijn eigen jumper niet afmaken. Theis miste de rebound op de buzzer.

In de stand staan de Lakers in de Western Conference met 15 zeges tegen 6 nederlagen op de 3e plaats. Boston (10/8) is in de Eastern Conference 5e.

Houston legde New Orleans over de knie (126-112), dankzij de 27 punten van Christian Wood. Milwaukee verloor bij Charlotte (126-114) voor de tweede keer op rij. Giannis Antetokounmpo scoorde 34 punten, maar kon de Bucks niet aan winst helpen.