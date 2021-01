Diego Ulissi kan stilaan weer vooruitkijken na hartproblemen

In december werden bij Diego Ulissi (31) bij een routineonderzoek van zijn team onregelmatigheden in zijn hart vastgesteld. Ulissi moest meteen alle trainingen staken en werd de afgelopen weken aan tal van onderzoeken onderworpen.

De resultaten hiervan zijn volgens zijn ploeg UAE hoopvol. "Een test in een ziekenhuis in Ancona heeft bevestigd dat er bindweefselvorming is in de wand van het hart."

"De scheurtjes die werden gevonden, zijn erg stabiel, want ondanks elektrische stimulatie was er geen sprake van hartritmestoornissen."

"Er zijn ook 4 stukjes uit het hart gehaald die nu nog onderzocht worden. Op basis daarvan kunnen we een definitieve beslissing nemen, maar het eerste beeld is alvast positief; Dit geeft hoop voor een goed herstel."

Ulissi won in zijn carrière al 8 ritten in de Ronde van Italië, waarvan nog 2 in de laatste editie. Hij heeft nog een contract voor 2 jaar bij UAE.