Bart Swings: "Hou niet het allerbeste gevoel over aan dit weekend"

"Ik voelde me vandaag beter dan gisteren, maar het schaatsen was niet beter en dat moet er ook wel bij zijn. Op de 10 kilometer was ik de hele tijd een paar tienden te traag. Er zaten wel een paar goeie stukken in, maar zeker nog niet zoals ik het zou willen."

Voor Swings was het zijn eerste 10.000 meter in meer dan een jaar. "Ik had er wel zin in, want ik had de afgelopen maanden het gevoel dat ik efficiënter schaatste dan andere jaren. Dat was dit weekend niet het geval. In wedstrijden herval ik in oude gewoontes, dat was vandaag opnieuw te zien."

"Wat die oude gewoontes zijn? Ik kom de bochten veel te wijd uit, waardoor ik in het rechte stuk ook de volgende bocht niet goed kan uitsnijden. Zo maak ik extra meters. Dat bouwt zich op en komt op de 10 kilometer wel aan. Dat moet beter in de wedstrijden."

"Maar er zijn ook positieve dingen dit weekend. Gisteren reed ik met een slecht gevoel 6'16" op de 5.000 meter. Nu moet ik de dingen die ik verkeerd gedaan heb aanpakken en daarop werken, om stelselmatig beter te doen. Ik moet rustiger blijven en niet te gehaast schaatsen. Dat is de les van dit weekend."