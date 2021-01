Fenerbahçe haalt Mesut Özil uit de vergeetput bij Arsenal

Mesut Özil en Arsenal leken voor elkaar geboren. De Duitser werd in 2013 voor meer dan 45 miljoen euro weggeplukt bij Real Madrid en enkele jaren geleden volgde nog een riante contractverlenging voor de Duitse draaischijf met Turkse roots.

Maar de voorbije jaren was de liefde tussen beide partijen meer dan bekoeld. Özil kampeerde op de bank en later in de tribunes, zijn vorstelijk salaris was een blok aan het been van Arsenal.

Een half jaar voor het aflopen van zijn contract in Londen is er nu een akkoord bereikt over een echtscheiding.

Özil trekt naar Fenerbahçe, een van de favoriete clubs van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De linkspoot onderhoudt goeie banden met de Turkse president, wat hem in Duitsland niet altijd in dank werd afgenomen.

"Ik ben zeer gelukkig", verkondigde Özil bij de Turkse tv, hoewel de clubs nog niet gecommuniceerd hebben over de deal. "Ik zal deze kleuren met trots verdedigen."