Pauzeknop voor de Premier League? "Wat we ook doen, corona sluipt rond in de clubs"

"De veiligheid van iedereen staat boven alles"

Net als het coronavirus kennen de Engelse clubs geen winterstop. Het eivolle speelschema wordt bovendien nog eens bemoeilijkt door de mutatie van COVID-19, de variant van het virus die fors uithaalt in Groot-Brittannië.

Maandag werd Everton-Manchester City uitgesteld door een reeks besmettingen bij de bezoekers, de Premier League rapporteerde gisteren 18 positieve gevallen tussen 21 en 27 december, het hoogste aantal in een week tijd dit seizoen.

West Bromwich-coach Sam Allardyce - hij verloor gisteren met 0-5 van Leeds - vindt dat het tijd is om in te grijpen. "De veiligheid van iedereen staat boven al de rest", is zijn standpunt. West Brom staat 19e in het klassement.

"Ik luister naar de nieuwsberichten en hoor dat de variant zich sneller verspreidt dan het originele virus... We kunnen maar op één manier correct handelen en dat is het invoeren van een pauze."

"Ik ben zelf 66 jaar. Het laatste wat ik wil, is besmet geraken met het virus. Ik maak me zorgen over mijn eigen situatie en over het voetbal. Wat we ook proberen of doen, het virus sluipt rond in de clubs."