NBA op Kerstmis begint met een nederlaag voor "rising star" Zion Williamson

Robinson tovert: 6 driepunters in 1e helft

Kerstmis en de NBA, een traditie die dit speciale seizoen niet mocht ontbreken. Als de NBA had gekozen om niet op 22 december, maar in januari te starten, hadden de teams en spelers samen een slordig half miljard dollar gemist.

Het is dus niet alleen een mooie traditie, maar ook een commerciële en lucratieve beslissing om kerstmis-NBA te organiseren.

De verwachtingen in het 1e kerstduel waren hooggespannen. De Pelicans van jonkies Zion Williamson en Lonzo Ball keken de Miami Heat in de ogen, de verliezende finalist van vorig seizoen.

Het eerste kwart begon goed voor de Pelicans, maar coach Stan Van Gundy zag hoe z’n team al in de eerste periode weer bijgebeend werd. Duncan Robinson had na het 1e kwart al 12 punten (4 driepunters) achter zijn naam staan. 29-26 was de tussenstand na het 1e kwart.

De Heat maakte er daarna snel werk van om de kloof uit te diepen. 3 punten voorsprong werden er 23. Niet toevallig was het Goran Dragic – uitblinker in de Disney-bubbel vorig seizoen – die een paar mooie assists en eurosteps uit zijn handen en voeten toverde. Ruststand: 66-53.

Miami zette de rust trouwens in met een record voor Duncan Robinson. De 26-jarige gooide 6 driepunters binnen. Nooit kon iemand in de NBA dat in 1 helft verwezenlijken op kerstdag.