Wereldrecordhouder Kevin Mayer kan zich (eindelijk) plaatsen voor Tokio

Kevin Mayer, nog altijd wereldrecordhouder op de tienkamp met 9.126 punten, moest boven de 8.350 punten scoren om zich te verzekeren van deelname in Tokio.

Voor de 28-jarige Mayer was het de eerste tienkamp die hij volledig afwerkte sinds hij op 16 september 2018 in het Franse Talence zijn wereldrecord op de tabellen zette. Op het WK in Doha in 2019 moest hij geblesseerd opgeven.

Op de door hemzelf georganiseerde meeting op Réunion, nabij Madagaskar, scherpte Mayer in 13"54 zijn persoonlijk record op de 110 meter horden aan. Ook het polsstokspringen, een discipline die hem de jongste maanden veel zorgen baarde, verliep met een sprong over 4,65 meter probleemloos.

In Tokio gaat de wereldkampioen van 2017 en 2018 (zevenkamp) op zoek olympisch goud. In 2016 moest hij in Rio de Janeiro vrede nemen met zilver, na de Amerikaan Ashton Eaton.