Japanner Tsunoda vervangt Kvijat bij Alpha Tauri en debuteert in F1

Tsunoda wordt de eerste Japanner in de Formule 1 sinds Kamui Kobayashi in 2014. De twintigjarige Tsunoda is een product van het jongerenprogramma van Red Bull, de zusterploeg van Alpha Tauri.

Tsunoda komt over van het Formule 2-kampioenschap, dat hij afgelopen seizoen als derde beëindigde. Hij werd er ook verkozen tot Rookie van het Jaar. Op zijn palmares staan verder de eindzege in het F4-kampioenschap in Japan in 2018.

Vervolgens kwam hij naar Europa en toonde hij zich met een zege en drie podiumplaatsen in de F3. In de F2 was hij afgelopen jaar goed voor twee overwinningen en zeven podiumplaatsen. Tsunoda was dinsdag al aanwezig bij de F1-testen in Abu Dhabi, waar hij de 5e tijd reed.