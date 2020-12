Christian Knees (39) zet punt achter wielercarrière

Knees reed sinds 2011 voor de formatie van manager Dave Brailsford, het vroegere Team Sky. Daarvoor was hij actief bij Team Wiesenhof (2004-2005) en Team Milram (2006-2010).

In 2012 was Knees lid van de ploeg die Bradley Wiggins naar de tourzege loodste. Daarna was hij ook onderdeel van de succesformatie rond Chris Froome, aan wiens zijde hij in 2017 en 2018 achtereenvolgens Tour, Vuelta en Giro won.

In totaal was Knees 17 jaar lang actief als profrenner. "Dat is lang. Weinigen kunnen hetzelfde zeggen. Het is altijd moeilijk om een hoofdstuk af te sluiten, maar ik ben erg trots op wat ik heb gepresteerd", aldus Knees. "Niet in het minst op het feit dat ik 10 jaar deel heb mogen uitmaken van een van de beste teams uit de hele sportwereld."

"Ik ben erg tevreden dat ik bij het team mag blijven. Tijdens het komende jaar zullen we een aantal zaken uitproberen, om te kijken hoe ik de formatie het best kan bijstaan in de zoektocht naar nieuw succes", besluit Knees.