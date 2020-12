Tennisser Joris De Loore na 7 operaties: "Droom nog steeds van de top 100"

"Misschien heb ik vroeger te hard getraind"

Joris De Loore schopte het in 2016 tot nummer 174 van de wereld, maar het grote publiek leerde hem vooral kennen door zijn optredens aan de zijde van Ruben Bemelmans in de Daviscup.

De 27-jarige De Loore geldt al jaren als grote belofte, maar hij heeft een broos lichaam en sukkelt van de ene blessure in de andere. Anderhalve week geleden werd hij geopereerd aan de linkerheup.

"Dan zakt de moed je even in de schoenen", zegt hij aan Sporza. "Dat is de afgelopen 2 jaar wel een probleem geweest, maar ik hou nog steeds een beetje moed over om verder te gaan."