Christophe Deborsu is Charleroi- én Standard-fan: "Charleroi is veel sympathieker"

"Je hebt rechtstreeks toegang tot trainer en spelers bij Charleroi"

"Aan het begin van de wedstrijd zingen we allemaal: "Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère" (Deborsu zingt). Het is het volkslied van Charleroi zelf. Bij Standard spelen ze niet het volkslied van Luik."

Deborsu beschrijft Charleroi als een "zeer uitzonderlijke club." Ten eerste omdat die familiale sfeer er is. Je hebt rechtstreeks toegang tot de trainer en spelers. Toen ik een wedstrijd met mijn zoon bezocht, was het geen enkel probleem om een foto te nemen. Bij Standard is dat onbegonnen werk."

"Ik ben fan van Charleroi sinds 2000", zegt Christophe Deborsu, televisiejournalist in de Wetstraat. "Ervoor was ik altijd fan van Standard (nu nog). Waarom ben ik supporter geworden van Charleroi? Ik ervoer de club als veel sympathieker en toeganklijker. Het klikte onmiddellijk."

"Altijd vriendelijke supporters, er is ook nooit geweld"

"Ik herinner me een derby tussen Standard en Charleroi. Charleroi moest toen winnen om in eerste klasse te blijven. De sfeer was zeer bizar en geladen."

"Je had iets van "we zullen verliezen, want dat doen we toch altijd", maar ergens dacht je ook nog dat het goed kwam. En we verloren, maar het kwam ook goed, want we kwamen uiteindelijk weer terug in eerste klasse het jaar nadien."

"Toen was het een supergroot feest. Dat is echt superleuk. Er heerst een heel gezonde vreugde, de mensen zijn daar zo vriendelijk. Er is ook nooit geweld."

Maar Deborsu ziet ook een kanttekening . "De rivaliteit tussen Charleroi en Standard is heel groot. Ik herinner me een wedstrijd waar de supporters van Charleroi "anti-Standard" aan het zingen waren. Dat vond ik dan weer minder."