Hoe is het nog met Yassine El Ghanassy? "Sinds enkele maanden train ik weer"

"Ik ben gestopt met voetballen toen mijn papa stierf"

Rechtenhouder Eleven Sports strikte ex-ploegmaats en goeie vrienden Ilombe Mboyo (Kortrijk) en Yassine El Ghanassy voor een dubbelinterview.

Van die laatste hebben we al heel lang niets meer gehoord. El Ghanassy, in 2011 heel even Rode Duivel, zit al meer dan een jaar zonder club.

"Vorig jaar is mijn papa overleden en mijn hoofd stond toen niet naar voetbal", legt hij uit. "Op dat moment ben ik gestopt met voetballen. Het heeft maanden geduurd vooraleer ik besefte dat mijn vader er niet meer was."

"Dat was een heel moeilijke periode, maar stilaan trek ik me weer op gang. Een halfjaar geleden is mijn kind geboren en toen ben ik ontwaakt."