Bottas houdt gelegenheidsploegmaat Russell van de pole in Sakhir

Voor de 2e week op een rij bivakkeren de F1-rijders in Bahrein, maar deze keer wel zonder Romain Grosjean (nog herstellende van zijn brandwonden) en Lewis Hamilton (positief op corona). De Belgische fans hadden gehoopt dat Hamilton vervangen zou worden door de 3e rijder Stoffel Vandoorne, maar Mercedes koos ervoor George Russell uit de Williams te plukken.

Russell had het in de oefensessies al uitstekend gedaan en voor het eerst in zijn carrière haalde hij tijdens de kwalificaties Q3, iets waar Sebastian Vettel met zijn Ferrari deze keer niet in slaagde. De Duitser sneuvelde in Q2.

Max Verstappen zette aanvankelijk de beste tijd neer in Q3, maar op het ultrakorte circuit in Sakhir moest hij voor de zoveelste keer dit seizoen toch de 2 Mercedes-rijders laten voorgaan.

Russell perste er nog een snel rondje uit op het einde om zijn meer ervaren ploegmaat Valtteri Bottas alsnog de loef af te steken, maar hij strandde op 2 honderdsten.