Oud-wielrenner Rinaldo Nocentini wordt vier jaar geschorst wegens doping

Desondanks is de voormalig wielrenner met ingang van 30 november voor vier jaar uitgesloten van wielerwedstrijden. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera heeft de schorsing te maken met onregelmatigheden in Nocentini's bloedpaspoort.

Bovendien worden alle resultaten van Nocentini vanaf 2018 uit de boeken gehaald. Dat betekent dat hij twee etappezeges in de Ronde van Gabon moet inleveren.

Ook draait Nocentini op voor de proceskosten van 378 euro. Nocentini werd in 1999 prof bij Mapei en reed onder meer bij de ploegen Fassa Bortolo en Acqua & Sapone. Zijn beste jaren beleefde hij bij de Franse wielerploeg AG2R, waarvoor hij van 2007 tot en met 2015 actief was. In 2009 droeg hij acht dagen de gele trui in de Tour de France.

Op zijn erelijst staan onder meer ritzeges in de Ronde van Polen en de Ronde van Californië. Ook werd hij in 2008 tweede in de rittenkoers Parijs-Nice.