"Van Avermaet en Naesen moeten tactiek veranderen om grote 3 te verslaan"

Bardet is weg: "Beseffen dat Tour winnen aartsmoeilijk is"

Na 9 jaar heeft AG2R afscheid genomen van boegbeeld Romain Bardet (naar Team DSM). "Het gevolg van een mentaliteitsverandering. De ploeg heeft jarenlang al zijn eieren in het mandje van Bardet gelegd. Maar AG2R is beginnen te beseffen dat de Tour winnen aartsmoeilijk is en gooit het nu over een andere boeg."

De Cauwer zag Bardet kapotgaan van de stress. "In Frankrijk heeft hij uiteindelijk 5 jaar lang een strijd gevoerd tegen Pinot, die andere Fransman die de Tour kon winnen. Maar buiten Frankrijk lag niemand wakker van die Franse tweestrijd."

"Bardet kan meer dan enkel zijn seizoen instellen op de Tour. Dat heeft hij bewezen op het WK en in de Strade Bianche. Toen ik hem 2e zag eindigen in de Strade Bianche achter Benoot, dacht ik: “Waarom doe je zoiets niet vaker? Waarom rijd je niet eens van februari tot en met het najaar voor de prijzen?”"

Silvan Dillier verliet AG2R voor Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel. “Van Dillier onthouden we vooral die ene uitslag: de 2e plek in Parijs-Roubaix 2018 (na Sagan). Verder heeft hij te weinig gebracht bij AG2R."

"Dillier was 1 keer top en daarna niets meer. Hopelijk gaat Dewulf die richting ook niet uit bij AG2R."